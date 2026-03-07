Sonríe Úbeda: el DT de Boca recupera una pieza importante para recibir a San Lorenzo

El jugador dejó atrás la molestia muscular que le impidió estar en los últimos dos encuentros del Xeneize y estará a disposición del entrenador para el partido del miércoles.

Hoy 13:46

La llegada de Ádam Bareiro y la aparición de Tomás Aranda en el equipo titular parecen haber ordenado el frente de ataque de Boca Juniors. Sin embargo, el regreso de Ángel Romero también representa una buena noticia para el entrenador Claudio Úbeda, que podrá volver a contar con el paraguayo.

El delantero dejó atrás una molestia muscular y estará disponible para integrar la lista de convocados para el clásico frente a San Lorenzo, que se disputará el próximo miércoles.

Romero volvió a entrenarse a la par de sus compañeros luego de la molestia sufrida en el aductor derecho durante las prácticas previas al partido frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

La lesión finalmente no fue diagnosticada como desgarro, lo que permitió que el atacante esté nuevamente a disposición del cuerpo técnico apenas diez días después.

Bareiro y Merentiel, una dupla que se consolida

Mientras tanto, la dupla ofensiva compuesta por Bareiro y Miguel Merentiel empieza a perfilarse como una de las apuestas fuertes del entrenador.

Con apenas dos partidos juntos, ambos mostraron un buen entendimiento y fueron protagonistas en la goleada ante Lanús, reeditando el esquema de doble 9 con el que Boca cerró la temporada 2025.

Por esa razón, hoy Romero aparece un escalón por detrás en la consideración para el once inicial.

Otro de los factores que condiciona la presencia del paraguayo en el equipo titular es el gran presente de Tomás Aranda.

El juvenil se ganó un lugar en la estructura ofensiva y se transformó en una alternativa importante detrás de los dos delanteros, lo que obliga a Romero a pelear por un lugar desde el banco.

La intención de Úbeda es mantener el mismo equipo que brilló en la Fortaleza, cuando Boca mostró su mejor versión del año.

Además del regreso de Romero, el DT también podría volver a contar con Alan Velasco, quien ya se reincorporó a los entrenamientos.

Mientras tanto, las negociaciones por Alan Lescano parecen haberse enfriado, por lo que en el club apuestan a potenciar el plantel actual.

Con el cierre de la fase de grupos del Torneo Apertura cada vez más cerca y el debut en la Copa Libertadores en el horizonte, Boca busca consolidar un equipo que le permita afrontar un momento clave del semestre