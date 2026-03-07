“El señor se ofendió”: Susana Roccasalvo reveló cómo Wanda Nara espantó a un pretendiente

La periodista contó que la frase de la mediática provocó que la relación terminara antes de empezar.

Una inesperada anécdota de Susana Roccasalvo volvió a poner a Wanda Nara en el centro de la escena mediática. Durante una charla con Ángel de Brito en el programa LAM (América), la periodista contó que un comentario de la empresaria terminó afectando el comienzo de una relación sentimental que estaba iniciando.

Todo surgió mientras Roccasalvo recordaba su reciente paso por MasterChef Celebrity (Telefe). En medio de la entrevista, De Brito quiso saber cómo estaba su presente amoroso y le preguntó sin rodeos: “¿Solita o con alguito?”. Entre risas, la flamante blonda reconoció que había alguien especial en su vida, aunque la historia no prosperó. “Tenía una cosita… pero se me pinchó cuando Wanda le dijo ‘chongo’. El señor se ofendió”, reveló.

La frase generó risas en el estudio y el conductor lanzó con picardía: “¡Wanda te escupió el asado!”. Roccasalvo explicó que todo había sido parte de un comentario en tono de broma que, sin embargo, no cayó bien en el hombre con el que estaba saliendo.

“La gente está muy susceptible. Fue una chanza. Del otro lado te imaginarás que una persona que está bien parada se puede reír, era una pavada”, explicó la periodista. Aun así, según contó, el comentario terminó marcando el final de ese vínculo que recién comenzaba.