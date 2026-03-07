Diputados reclaman al Gobierno acelerar la repatriación de argentinos varados en Medio Oriente

Seis bloques legislativos impulsaron un proyecto de resolución para exigir asistencia urgente y protección consular a los ciudadanos que no pueden regresar al país por la falta de vuelos comerciales.

Hoy 19:45

Seis bloques de la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de resolución en el que expresaron su preocupación por los argentinos que se encuentran varados en naciones afectadas por el conflicto en Medio Oriente y que no pueden regresar al país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La iniciativa solicita al Poder Ejecutivo que active los mecanismos de asistencia y protección consular ante las dificultades que enfrentan los ciudadanos para volver a la Argentina por vías comerciales. Señala además que las restricciones operativas y de seguridad en diferentes regiones han dejado a muchas personas sin alternativas de traslado.

El proyecto también insta a coordinar operativos especiales de evacuación en caso de ser necesario, incluyendo el uso de aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina y otros recursos logísticos del Estado. Además, plantea la posibilidad de articular con terceros países para establecer corredores o escalas seguras que faciliten el retorno.

La diputada Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), autora de la propuesta, dijo que “le solicitamos al Poder Ejecutivo que, a través del ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y de Defensa, adopte con urgencia las medidas necesarias para garantizar su repatriación segura, coordinando operativos especiales de evacuación si la situación lo requiere. Porque ningún argentino o argentina puede quedar solo frente a una crisis internacional. La patria también es el abrazo del Estado cuando nuestros compatriotas necesitan volver a casa. Cuidar a quienes están lejos no es una opción: es una responsabilidad indelegable del Estado argentino”.

La iniciativa lleva además las firmas de los peronistas Jorge Taiana, Germán Martínez, Santiago Cafiero, Agustín Rossi, Eduardo Valdés, Guillermo Michel, Julia Strada, Pablo Todero, Ana María Ianni y Ernesto “Pipi” Alí, entre otros.

También se sumaron Nicolás Massot, de Encuentro Federal; Esteban Paulón, de Provincias Unidas; Marcela Pagano, de Coherencia; Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca; y Alberto Arrúa, de Innovación Federal.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores señalaron que “el Estado tiene la responsabilidad de asistir a sus ciudadanos en el exterior, especialmente en contextos de crisis o conflictos armados”.

Tolosa Paz citó como antecedente el operativo humanitario desplegado durante la escalada del conflicto en Medio Oriente, cuando se organizó un puente aéreo para evacuar a argentinos desde Israel hacia Roma, en octubre de 2023.

Ese operativo, coordinado entre Cancillería y el Ministerio de Defensa, utilizó aeronaves C-130 Hércules y un Boeing 737 de la Fuerza Aérea. Según remarcaron en el proyecto, esa experiencia demostró la capacidad logística del país para actuar en escenarios complejos.

Los legisladores también señalaron que otros Estados, como España, ya activaron mecanismos similares para repatriar a sus ciudadanos.

Los impulsores de la iniciativa sostuvieron que la protección de los argentinos en el exterior es una responsabilidad indelegable del Estado y que su cumplimiento adquiere especial relevancia cuando la seguridad personal está en riesgo. También advirtieron que la falta de acción podría agravar la situación de quienes permanecen atrapados en zonas de conflicto.