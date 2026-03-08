Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 MAR 2026 | 0º
X
Somos Deporte

Independiente BBC visita a Huracán Las Heras con la necesidad de recuperarse

El elenco santiagueño quiere volver al triunfo en la Liga Argentina para meterse en zona de playoffs.

Hoy 08:13

Independiente BBC volverá a presentarse esta noche en la Liga Argentina de Básquet cuando visite a Huracán Las Heras en Mendoza.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto santiagueño llega a este compromiso con la necesidad de reencontrarse con la victoria luego de la derrota sufrida el viernes frente a Rivadavia de Mendoza, en el inicio de su gira por tierras mendocinas.

En esta recta final de la fase regular, cada partido se vuelve determinante para las aspiraciones de Independiente. El equipo dirigido por Fernando Rivero busca sumar un triunfo que le permita volver a meterse en zona de playoffs.

Actualmente, el elenco santiagueño registra 11 victorias y 17 derrotas, números que lo mantienen en plena lucha por un lugar entre los 12 mejores de la tabla, que accederán a la postemporada.

Del otro lado estará Huracán Las Heras, que atraviesa un momento complicado en el campeonato. El conjunto mendocino ocupa el último lugar de la tabla, con un récord de seis triunfos y 20 derrotas.

Por ese motivo, Independiente sabe que tendrá una oportunidad importante para recuperarse y volver a sumar en un tramo decisivo del torneo.

Con la ilusión de recuperar su lugar entre los equipos que avanzarán a la postemporada, el conjunto santiagueño intentará imponer su juego desde el inicio y regresar de Mendoza con una victoria.

 
TEMAS Independiente BBC Liga Argentina de Básquet

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto finalizó 14º y arrancó la temporada con una aceptable actuación en Australia
  2. 2. El tiempo para este domingo 8 de marzo en Santiago del Estero: rige alerta naranja por probabilidad de tormentas
  3. 3. Jefatura de Policía fue sede de una jornada sobre inteligencia artificial y delito
  4. 4. Paro docente por el Día de la Mujer: qué provincias ya confirmaron la medida
  5. 5. Trump anunció que EE.UU. reconoce al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT