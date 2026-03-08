Independiente BBC visita a Huracán Las Heras con la necesidad de recuperarse

El elenco santiagueño quiere volver al triunfo en la Liga Argentina para meterse en zona de playoffs.

Hoy 08:13

Independiente BBC volverá a presentarse esta noche en la Liga Argentina de Básquet cuando visite a Huracán Las Heras en Mendoza.

El conjunto santiagueño llega a este compromiso con la necesidad de reencontrarse con la victoria luego de la derrota sufrida el viernes frente a Rivadavia de Mendoza, en el inicio de su gira por tierras mendocinas.

En esta recta final de la fase regular, cada partido se vuelve determinante para las aspiraciones de Independiente. El equipo dirigido por Fernando Rivero busca sumar un triunfo que le permita volver a meterse en zona de playoffs.

Actualmente, el elenco santiagueño registra 11 victorias y 17 derrotas, números que lo mantienen en plena lucha por un lugar entre los 12 mejores de la tabla, que accederán a la postemporada.

Del otro lado estará Huracán Las Heras, que atraviesa un momento complicado en el campeonato. El conjunto mendocino ocupa el último lugar de la tabla, con un récord de seis triunfos y 20 derrotas.

Por ese motivo, Independiente sabe que tendrá una oportunidad importante para recuperarse y volver a sumar en un tramo decisivo del torneo.

Con la ilusión de recuperar su lugar entre los equipos que avanzarán a la postemporada, el conjunto santiagueño intentará imponer su juego desde el inicio y regresar de Mendoza con una victoria.