8M: “La mujer santiagueña es sinónimo de fuerza, trabajo e identidad”, destacó el gobernador Elías Suárez

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, difundió un mensaje institucional en el que expresó su reconocimiento a las mujeres de la provincia y destacó su papel fundamental en la vida social, cultural y productiva.

A través de un video difundido por el Gobierno provincial, el mandatario sostuvo que “la mujer santiagueña es sinónimo de fuerza, trabajo, historia e identidad”, y subrayó el compromiso cotidiano de quienes contribuyen al crecimiento de la provincia desde distintos ámbitos.

En ese sentido, señaló que en cada rincón de Santiago del Estero hay mujeres que transforman su comunidad con compromiso, valentía y esperanza, ya sea desde sus hogares, el estudio, el trabajo o los emprendimientos.

El gobernador también remarcó que esta jornada invita a reflexionar sobre los avances logrados en materia de igualdad y justicia, al tiempo que plantea el desafío de continuar trabajando para superar las desigualdades que aún persisten.

Finalmente, Suárez expresó su saludo a todas las mujeres de la provincia y destacó que su esfuerzo y dedicación resultan clave para construir presente y abrir caminos hacia el futuro.