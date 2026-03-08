Norma Fuentes agradeció a las mujeres que “construyen todos los días la Madre de Ciudades”

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, compartió un mensaje institucional en el que expresó su reconocimiento a las mujeres santiagueñas y destacó su papel en la construcción diaria de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El material audiovisual reúne testimonios de trabajadoras municipales que reflejan su compromiso con la comunidad. En uno de los pasajes se escucha la frase “todos los días tenemos un compromiso con la ciudad”, pronunciada por algunas de las empleadas de la comuna.

En ese contexto, la jefa comunal cerró el mensaje con un agradecimiento especial: “Gracias, siempre gracias a aquellas mujeres que todos los días construyen esta Madre de Ciudades que tanto queremos”.

La intendente, primera mujer en ocupar el cargo en la historia de la ciudad, destacó además la importancia de continuar promoviendo espacios de participación e igualdad para fortalecer el crecimiento de Santiago del Estero.