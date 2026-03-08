“No soy racista, intentan quebrarme pero sigo de pie”: el mensaje de Agostina Páez en el Día de la Mujer

La joven santiagueña compartió un comunicado en redes sociales donde habló de violencia, hostigamiento y del proceso judicial que enfrenta en Brasil.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la abogada santiagueña Agostina Páez (29) publicó un comunicado en sus redes sociales donde habló sobre las situaciones que asegura haber atravesado desde el inicio del caso judicial que enfrenta en Brasil.

En su mensaje, Páez afirmó que durante los últimos meses vivió episodios de violencia mediática, judicial y en redes sociales, a partir de la difusión internacional del hecho ocurrido el 14 de enero de 2026 en un bar de Ipanema, Río de Janeiro.

“En estos meses conocí una cara muy dura del mundo. Viví y sigo viviendo situaciones profundamente violentas”, expresó la joven en el inicio del texto que compartió públicamente.

La abogada sostuvo que su imagen fue difundida en distintos medios y plataformas digitales mientras, según afirmó, no se mostró el mismo enfoque sobre otras personas involucradas en el episodio. También denunció haber recibido mensajes de odio, amenazas y hostigamiento en redes sociales.

“Violencia en las palabras, en los juicios públicos y en los mensajes llenos de odio”, escribió, y agregó que incluso recibió amenazas de muerte, de violación y agresiones físicas.

En su publicación, Páez también cuestionó el desarrollo del proceso judicial que enfrenta en Brasil. Señaló que quienes intervienen en la causa “no tienen en cuenta el contexto de violencia que sufrí como mujer extranjera” y reiteró su postura de que no cometió un acto racista.

“Y no, no soy racista”, expresó en otro tramo del comunicado.

El caso de Agostina Páez se originó tras un altercado ocurrido en enero en un bar de Ipanema, donde se registró una discusión con empleados del local por una presunta irregularidad en la cuenta. Videos del episodio se difundieron en redes sociales y fueron interpretados como gestos discriminatorios.

A raíz de ese hecho, la justicia brasileña la imputó por injuria racial, un delito que en ese país puede tener penas de entre dos y cinco años de prisión.

En el marco de la investigación, a la abogada se le confiscó el pasaporte, se le prohibió salir de Brasil y debe utilizar una tobillera electrónica de monitoreo.

A comienzos de febrero el Ministerio Público solicitó su prisión preventiva por riesgo de fuga, lo que derivó en una breve detención en una comisaría y en el complejo penitenciario de Bangú. Sin embargo, la medida fue posteriormente revocada.

El 5 de marzo de 2026, la justicia brasileña resolvió elevar la causa a juicio oral, al considerar que existen pruebas suficientes para continuar con el proceso judicial.

En paralelo, la defensa de Páez solicitó la intervención de la Cancillería argentina para evaluar la posibilidad de trasladar el proceso a Argentina o garantizar su seguridad, luego de denunciar amenazas y hostigamiento digital.

En el cierre de su mensaje por el Día de la Mujer, la abogada reflexionó sobre la situación que atraviesa y afirmó que intenta mantenerse firme pese al contexto.

“El Día de la Mujer no se celebra, se conmemora porque nace de la lucha de mujeres que enfrentaron violencia, desigualdad y silencio”, concluyó.