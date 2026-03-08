Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 MAR 2026 | 27º
X
Espectaculos

“Berreta y carente de luces”: el descargo de Lali tras una publicación falsa sobre Lionel Messi

La artista pop reaccionó a una publicación falsa que circuló en redes sociales con supuestas críticas al capitán de la Selección argentina y cuestionó la difusión de información sin verificar.

Hoy 14:37

Lali Espósito salió a desmentir con humor una fake news (noticia falsa) que se viralizó en redes sociales, en la que se le atribuía un supuesto mensaje crítico hacia Lionel Messi luego de que el plantel del Inter Miami visitara al presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante varias horas comenzó a circular una imagen con un presunto posteo de la artista donde cuestionaba al capitán de la Selección Argentina, lo que generó repercusión entre usuarios y en distintos espacios digitales.

En el texto falso se le atribuían frases como: “Te banqué en las buenas, en las malas, en los títulos y cuando no nos salía nada... pero en esta no cuentes conmigo”, lo que rápidamente provocó debate en redes sociales.

La noticia falsa que circuló en redes sociales La noticia falsa que circuló en redes sociales

Ante la viralización del contenido, la cantante decidió responder públicamente y aclarar que la publicación era falsa. Lo hizo con ironía a través de sus redes, utilizando una captura modificada de Wikipedia para dejar su descargo.

La información es el insumo principal de quien ejerce el periodismo. Los manuales indican que, antes de aseverar una noticia, el periodista debe corroborar que la misma sea cierta”, escribió.

En ese contexto, Lali también cuestionó a quienes difunden contenidos sin verificar su autenticidad y advirtió sobre la facilidad con la que se pueden falsificar publicaciones en internet.

Un descargo con humor e ironía Un descargo con humor e ironía

Cuanto más berreta y carente de luces es el periodista, menos apela a esta práctica milenaria”, agregó en su mensaje.

La artista cerró su publicación con un tono irónico e invitó a sus seguidores a escuchar su último trabajo musical.

Vayan a escuchar el disco ‘No vayas a atender cuando el demonio llama’ de la estrella pop Lali, sobre todo el tema ‘Fanático’, que intenta hablar sobre esta situación con su histórica frase NA NA NA NA NA. Gracias”, concluyó.

TEMAS Lali Espósito Lionel Messi

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Delincuentes se llevaron un millonario botín en mercadería desde una ferretería
  2. 2. Franco Colapinto finalizó 14º y arrancó la temporada con una aceptable actuación en Australia
  3. 3. El tiempo para este domingo 8 de marzo en Santiago del Estero: rige alerta naranja por probabilidad de tormentas
  4. 4. En menos de una semana lo denunciaron tres veces a Albarracín: ahora lo acusan de robar un celular en un kiosco
  5. 5. Franco Colapinto se quejó de la fuerte sanción que recibió en el GP de Australia: “Una locura”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT