Tras la muerte de Martín Maldonado en el barrio privado El Timbó, reclaman más de US$500.000 en inversiones

Supuestos acreedores aseguran haber entregado dinero al financista encontrado sin vida. Los socios de la consultora financiera afirman que no existen registros de esas operaciones.

Hoy 15:01

A pocos días de conocerse la muerte del financista Martín Maldonado, hallado sin vida en una vivienda del barrio privado El Timbó, comenzaron a aparecer supuestos acreedores que reclaman importantes sumas de dinero que, según afirman, habrían entregado al empresario.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la consultora financiera que Maldonado presidía, los reclamos superarían los 500 mil dólares. Sin embargo, los socios de la firma aseguraron que no existen registros formales de esas inversiones dentro de la entidad.

Maldonado, de 50 años, tenía domicilio en la intersección de Mitre y 25 de Mayo en la ciudad Capital y encabezaba una consultora financiera registrada en Bolsa, en la que participaban varios socios.

El financista fue encontrado ahorcado por un familiar en la vivienda que alquilaba en el barrio privado El Timbó, ubicado entre las localidades de Los Romano y Villa Robles.

Tras el hallazgo, la autopsia no detectó lesiones compatibles con la intervención de terceros, por lo que las primeras conclusiones indicaron que se trató de un suicidio.

Con el paso de los días, comenzaron a comunicarse personas que aseguran haber confiado dinero a Maldonado para inversiones financieras. Según indicaron desde el entorno de la consultora, los socios desconocían la existencia de esos aportes.

Las mismas fuentes señalaron que en la documentación de la empresa no figuran registros de tales operaciones, lo que generó incertidumbre sobre el origen y el destino del dinero reclamado.

Hasta el momento, no se radicaron denuncias penales ni civiles relacionadas con estos supuestos aportes económicos, mientras continúa la expectativa sobre posibles presentaciones judiciales en torno al caso.