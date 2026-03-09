“Prepararse para lo impensable”: la advertencia del FMI por la guerra

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió sobre los riesgos que enfrenta la economía global tras la escalada del conflicto en Medio Oriente y recomendó a los gobiernos prepararse para escenarios extremos ante el aumento de la incertidumbre internacional.

Durante una conferencia en Tokio, la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, sostuvo que el nuevo contexto global pone nuevamente a prueba la resiliencia de las economías y exige mayor capacidad de reacción por parte de los responsables de política económica.

“Mi consejo a los responsables políticos de todo el mundo en este nuevo entorno global es que piensen en lo impensable y se preparen para ello”, afirmó la economista búlgara.

Según explicó, el FMI se encuentra actualmente recopilando información para evaluar el impacto económico del conflicto en Medio Oriente, un análisis que será presentado con mayor detalle en la próxima edición de las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), que se publicará a mediados de abril.

Georgieva remarcó que el principal canal de transmisión del conflicto hacia la economía global es el mercado energético. En ese sentido, recordó que históricamente los aumentos del precio del petróleo han tenido efectos directos sobre la inflación y el crecimiento. “Como regla general, cada aumento del 10% en los precios del petróleo, si se mantiene durante la mayor parte del año, puede sumar alrededor de 40 puntos básicos a la inflación global”, explicó.