Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 MAR 2026 | 0º
X
Somos Deporte

En la previa del clásico ante San Lorenzo, Boca confirmó una baja por lesión

El club sacó un comunicado en sus redes sociales. Además, otro integrante del plantel volvió a entrenarse y estará a disposición del DT Claudio Úbeda para el choque ante el Ciclón.

Hoy 17:24

Boca Juniors se prepara para enfrentar a San Lorenzo este miércoles en La Bombonera, pero en la previa el entrenador Claudio Úbeda recibió una mala noticia: Tomás Belmonte sufrió una lesión muscular y no podrá ser parte del encuentro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El club informó el diagnóstico a través de sus redes sociales oficiales. Según el parte médico, el mediocampista presenta una lesión muscular grado 2 en el aductor izquierdo, por lo que estará fuera de las canchas entre dos y cuatro semanas.

Belmonte se suma a una extensa lista de bajas importantes en el plantel del Xeneize. Actualmente continúan recuperándose:

  • Rodrigo Battaglia
  • Carlos Palacios
  • Edinson Cavani
  • Milton Giménez
  • Exequiel Zeballos

Además, el cuerpo médico informó que Ángel Romero continúa con la recuperación de una lesión muscular en el aductor izquierdo —la misma zona afectada de Belmonte— y todavía no está confirmado si podrá estar disponible para el clásico.

Una buena noticia para Úbeda

En medio de tantas ausencias, el entrenador recibió una novedad positiva: Juan Barinaga ya se recuperó de su lesión muscular y volvió a entrenarse con normalidad junto al plantel.

El defensor podría integrar el banco de suplentes en el partido frente al Ciclón.

El equipo que repetiría Boca

Tras la sólida victoria por 3-0 ante Lanús, Úbeda quedó conforme con el rendimiento del equipo y todo indica que repetirá la formación titular.

Posible formación

  • Agustín Marchesín
  • Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco
  • Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar
  • Tomás Aranda
  • Miguel Merentiel y Adam Bareiro

Con varias bajas pero con confianza tras la última goleada, Boca buscará sumar otro triunfo en La Bombonera para seguir escalando posiciones en el campeonato

TEMAS Club Atlético Boca Juniors Claudio Úbeda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Terrible accidente en la Ruta 64: murió un hombre y cinco personas resultaron heridas tras un violento choque
  2. 2. El tiempo para este lunes 9 de marzo en Santiago del Estero: pronostican tormentas durante la madrugada y una máxima de 26°
  3. 3. “Irán ponía en riesgo al mundo”: Milei respaldó la ofensiva contra el régimen iraní y reafirmó su alineamiento con Trump
  4. 4. Jornada del 8M en el Fórum reunió a mujeres de toda la provincia
  5. 5. Estafa inmobiliaria: piden eximición de prisión para madre y sobrino de Zambolín
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT