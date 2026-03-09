En la previa del clásico ante San Lorenzo, Boca confirmó una baja por lesión

El club sacó un comunicado en sus redes sociales. Además, otro integrante del plantel volvió a entrenarse y estará a disposición del DT Claudio Úbeda para el choque ante el Ciclón.
Boca Juniors se prepara para enfrentar a San Lorenzo este miércoles en La Bombonera, pero en la previa el entrenador Claudio Úbeda recibió una mala noticia: Tomás Belmonte sufrió una lesión muscular y no podrá ser parte del encuentro.
El club informó el diagnóstico a través de sus redes sociales oficiales. Según el parte médico, el mediocampista presenta una lesión muscular grado 2 en el aductor izquierdo, por lo que estará fuera de las canchas entre dos y cuatro semanas.
Belmonte se suma a una extensa lista de bajas importantes en el plantel del Xeneize. Actualmente continúan recuperándose:
Además, el cuerpo médico informó que Ángel Romero continúa con la recuperación de una lesión muscular en el aductor izquierdo —la misma zona afectada de Belmonte— y todavía no está confirmado si podrá estar disponible para el clásico.
En medio de tantas ausencias, el entrenador recibió una novedad positiva: Juan Barinaga ya se recuperó de su lesión muscular y volvió a entrenarse con normalidad junto al plantel.
El defensor podría integrar el banco de suplentes en el partido frente al Ciclón.
Tras la sólida victoria por 3-0 ante Lanús, Úbeda quedó conforme con el rendimiento del equipo y todo indica que repetirá la formación titular.
Con varias bajas pero con confianza tras la última goleada, Boca buscará sumar otro triunfo en La Bombonera para seguir escalando posiciones en el campeonato