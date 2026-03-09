Estudiante de la UNSE trabaja en un proyecto para mejorar las plataformas de aprendizaje online

La optimización de las plataformas de e-learning son el principal objetivo del estudiante de la carrera de licenciatura en Sistemas de Información.

Hoy 20:14

Facundo Gerez, estudiante del último año de la Licenciatura en Sistemas de Información de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, se encuentra desarrollando un proyecto que busca mejorar la experiencia de quienes utilizan plataformas de aprendizaje en línea.

Estas plataformas, conocidas como e-learning, son los entornos digitales que permiten estudiar o capacitarse a través de internet: por ejemplo, los espacios donde se suben materiales de estudio, se realizan actividades o se participa en clases virtuales.

Desde enero de 2025, Facundo forma parte de un equipo de investigación que trabaja en el desarrollo de aplicaciones colaborativas para este tipo de entornos educativos. El proyecto está dirigido por la investigadora Rosanna Costaguta, del Instituto de Investigación en Informática y Sistemas de Información de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías.

Como parte de este trabajo, el estudiante también desarrolla su Trabajo Final de Graduación. Su investigación se enfoca en un aspecto clave: que las plataformas digitales sean fáciles de usar para quienes estudian o enseñan.

En ese sentido, el joven busca crear una herramienta que permita evaluar de manera automática si estos sistemas son claros, intuitivos y cómodos para los usuarios. La idea es detectar posibles dificultades en el uso de las plataformas y contribuir a mejorarlas, para que más personas puedan aprovecharlas sin problemas.

El proyecto cuenta además con una codirección internacional a cargo del investigador Antoni Granollers, de la Universidad de Lleida, en España, especialista en interacción entre personas y computadoras.

Esta colaboración forma parte de los vínculos académicos que la UNSE viene fortaleciendo con universidades del exterior. Al mismo tiempo, refleja el valor del trabajo que realizan estudiantes y egresados de la universidad, aportando ideas y soluciones para mejorar herramientas que hoy forman parte de la vida cotidiana de miles de personas que estudian en entornos virtuales.