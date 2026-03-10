Milei encabeza en Nueva York la inauguración del “Argentina Week 2026” para atraer inversiones

El Presidente participará de un road show con empresarios y mantendrá reuniones con referentes financieros. La agenda.

Hoy 07:41

El presidente Javier Milei encabezará este martes en Nueva York la inauguración del “Argentina Week 2026”, un road show de inversiones que reunirá a empresarios, funcionarios y gobernadores con el objetivo de promover oportunidades de negocio en el país.

La jornada del mandatario comenzará a las 8.50 (hora argentina) con un breve encuentro con el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, previo al inicio formal del evento previsto para las 10.

La actividad contará con la participación de funcionarios nacionales de primera línea y empresarios de distintos rubros que escucharán la exposición del Presidente y de parte de su gabinete. También fueron invitados gobernadores de distintas provincias.

Viaje a Chile y España

Tras las actividades en Estados Unidos, Milei viajará junto a su hermana Karina Milei a Santiago de Chile para asistir a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast.

Según trascendió, ambos partirán solos hacia el país trasandino, mientras que el resto de la comitiva regresará previamente a la Argentina. El arribo está previsto cerca de las 23.30 a la ciudad de Valparaíso.

El objetivo del viaje será reforzar vínculos políticos y consolidar una alianza de carácter ideológico en la región. Una vez finalizada la ceremonia prevista para mañana, miércoles a las 15 horas, regresarán a la Argentina.

En ese contexto, fuentes oficiales confirmaron que el Presidente finalmente desistió de viajar a la feria agroindustrial Expoagro, como se había especulado en los últimos días.

La agenda internacional del jefe de Estado continuará el sábado 16 de marzo en España, donde participará del Foro Económico de Madrid.

El mandatario será el encargado de pronunciar el discurso de cierre del encuentro, que contará con 13 paneles en los que se abordarán temas vinculados a la economía global y el escenario político internacional.

Aún no está confirmada la comitiva oficial que acompañará al Presidente en ese evento, considerado uno de los encuentros empresariales más influyentes del país europeo.