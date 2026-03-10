Wanda Nara puso en venta su mansión a un precio millonario y revelaron los motivos

La empresaria decidió desprenderse de la lujosa propiedad que le cedió Maxi López en Santa Bárbara en medio del conflicto con Mauro Icardi.

Hoy 12:26

La novela de Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo ahora que la mediática decidió poner en venta la espectacular casa del exclusivo country Santa Bárbara (Tigre) que le cedió Maxi López. La propiedad, que fue escenario de escándalos, mudanzas y hasta un polémico desalojo, ahora busca nuevo dueño por una cifra que impacta.

La mansión volvió a estar en el centro de la escena después de que, en diciembre de 2024, Icardi fuera desalojado del lugar en medio de un fuerte operativo policial. Desde entonces, Wanda dejó de usarla como residencia principal y se instaló con sus hijos en el Chateau Libertador, reservando la casa del country solo para escapadas de fin de semana.

Según contó el periodista Guido Záffora en DDM, la propiedad quedó a nombre de Wanda tras un juicio en 2021, cuando Maxi López no pagó la cuota alimentaria. La abogada Ana Rosenfeld logró que la empresaria se quedara con la mansión, que desde entonces fue testigo de varios momentos clave en la vida de la pareja.

Uno de los episodios más recordados ocurrió durante la crisis con Icardi, cuando el delantero del Galatasaray fue a retirar sus cosas y grabó a Wanda dentro de la casa. En ese video, que se viralizó, se la vio a la mediática riéndose, sentada junto a él en un sillón y siendo peinada por su amigo Kennys Palacios.

Cómo es la mansión que vende Wanda Nara

La casa está construida sobre un lote de 2200 metros cuadrados con salida directa al lago y cuenta con 600 m² cubiertos. Tiene varios niveles, ambientes amplios y una orientación privilegiada hacia el jardín y el agua. Entre sus comodidades se destacan:

Living principal con hogar a leña

Comedor con vista abierta

Family room

Escritorio

Cocina con isla central

Espacios para reuniones y actividades familiares