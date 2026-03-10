Nueva reunión de trabajo para evaluar la situación climática en la provincia

El jefe de Gabinete, Víctor Araujo, encabezó una reunión de trabajo con el objetivo de realizar un relevamiento general de la situación climática en todo el territorio provincial, tras las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Durante el encuentro se evaluaron las distintas afectaciones producidas tanto en la Capital como en el interior de la provincia, además de las acciones de acompañamiento que se están llevando adelante para asistir a las familias afectadas por el fenómeno climático.

Asimismo, se analizaron las zonas más comprometidas con el fin de definir y aplicar las medidas correspondientes que permitan mitigar los efectos del exceso de agua y prevenir nuevas complicaciones.

En este marco, se destacó el trabajo articulado de las áreas operativas de los ministerios de Desarrollo Social —Defensa Civil y Desarrollo—, Obras Públicas y Gobierno, junto con la Subsecretaría del Agua, el Consejo Provincial de Vialidad, Recursos Hídricos y la Policía de la Provincia.

Según se informó, los equipos operativos ya se encuentran desplegados en la Capital, La Banda y distintos puntos del interior, donde realizan tareas de monitoreo y asistencia, en el marco de las acciones previstas para los próximos días.

De la reunión también participaron el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; el ministro de Gobierno, Bernardo Herrera; el ministro de Obras Públicas, Aldo Hid; el secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín; el jefe de Policía, Laureano Silva; el subsecretario del Agua, Sergio Saltz; el subsecretario de Desarrollo Social, Ramiro Banco; el director de Defensa Civil, Mario Guzmán; el presidente de Vialidad, José Alfano; y el titular de Recursos Hídricos, Raúl Montero.