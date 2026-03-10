Así es el proyecto de Boca para ampliar La Bombonera: ¿qué capacidad alcanzará?

La principal modificación será la incorporación de una nueva bandeja inferior a las tres actuales.

La dirigencia de Boca Juniors avanza en un plan integral de remodelación del estadio La Bombonera, con el objetivo de incrementar su capacidad y modernizar su infraestructura.

El proyecto es impulsado por la conducción que encabeza Juan Román Riquelme y apunta a concretar una de las grandes aspiraciones de los hinchas del club: ampliar el histórico estadio ubicado en Brandsen 805, en el barrio de La Boca.

La modificación principal será la construcción de una cuarta bandeja inferior, que se sumará a las tres actuales tribunas del estadio.

Esta nueva estructura agregará alrededor de 6.000 plateas, lo que permitiría que el estadio pase de unos 57.000 espectadores actuales a cerca de 67.000 en una primera etapa.

Sin embargo, el plan completo contempla futuras ampliaciones que podrían llevar la capacidad total hasta los 80.000 espectadores.

Para facilitar el acceso al nuevo sector, el proyecto prevé la construcción de cuatro torres externas del lado de las vías del tren, donde se instalarán 18 ascensores.

Estas estructuras permitirán conectar los accesos del estadio con la tercera bandeja y la futura cuarta, mejorando la circulación dentro del recinto.

No obstante, la obra dependerá de la aprobación de organismos vinculados a la infraestructura ferroviaria, como Ferrosur y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, ya que algunas columnas deberán ubicarse en sectores cercanos a las vías.

Más palcos y nuevos espacios

Además de la nueva tribuna, el plan incluye una serie de reformas dentro del estadio:

Remoción definitiva de butacas en el sector K para liberar espacio

para liberar espacio Ampliación de accesos y pasillos en la Platea L

Creación de nuevos sectores gastronómicos

Construcción de más palcos, que pasarían de 86 a cerca de 240

Estas mejoras apuntan a modernizar la experiencia dentro del estadio y aumentar la oferta para socios e hinchas.

Cambios en el campo de juego

La ampliación también contempla modificaciones estructurales dentro del campo de juego.

Entre las obras proyectadas se encuentran:

Traslado del campo de juego unos metros hacia el sector de las vías

Reubicación de los bancos de suplentes

Construcción de un nuevo túnel para la salida de los equipos

Además, en una etapa posterior se analiza instalar un techo con pantalla 360° que cubra todo el estadio.

Si se concretan todas las fases previstas, La Bombonera podría transformarse en uno de los estadios más grandes y modernos del fútbol argentino, cumpliendo con un deseo histórico de los hinchas xeneizes.