Recuperan moto robada que había sido abandonada y "desmantelada" en plena Belgrano

El rodado, una Motomel 110cc, tenía pedido de secuestro desde octubre del año pasado. Fue hallada por personal de la Departamental 13 tras el alerta de vecinos sobre su estado de abandono.

Hoy 16:12

En horas de la madrugada de este martes, efectivos de la División Prevención de la D.S.C. Nº 13 lograron recuperar un motovehículo con reporte de robo, tras un procedimiento realizado en las inmediaciones de la Avenida Belgrano y Pasaje Falucho.

El hallazgo se produjo alrededor de la 01:10, cuando la unidad móvil U-1161 acudió al lugar tras recibir un reporte de la base operativa. Según la información policial, los vecinos habían alertado sobre la presencia de una motocicleta que permanecía abandonada desde hacía varias horas.

Al llegar al sitio, los uniformados constataron que se trataba de una Motomel 110cc que presentaba signos evidentes de "canibalización": le faltaban todas sus cachas plásticas, los espejos y las luces delanteras, y no contaba con la chapa patente colocada.

Tras realizar la verificación del número de motor a través de la planta verificadora y la sala de monitoreo, el sistema arrojó resultados positivos. El vehículo tenía un pedido de secuestro vigente desde el 10 de octubre de 2025, vinculado a una causa por Supuesto Delito de Hurto con intervención de la Comisaría Comunitaria Nº 41.

El procedimiento se llevó a cabo bajo la mirada de un testigo civil y contó con la colaboración del personal de criminalística. Por disposición de la fiscalía a cargo del Dr. Guillermo Farías, el rodado fue trasladado a la base de la Comisaría 41 para continuar con las actuaciones legales pertinentes y proceder a la posterior entrega a su legítimo dueño.