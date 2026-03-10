Un Newell’s en llamas recibe a Platense con la necesidad de ganar

La Lepra, que viene de caer en el clásico ante Central, enfrenta al Calamar por la décima fecha del Torneo Apertura.

Hoy 15:32

Newell's Old Boys y Platense se enfrentarán este martes desde las 22:00 en el Estadio Marcelo Bielsa, en un encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

El partido encuentra a ambos equipos en realidades totalmente opuestas: la Lepra atraviesa un momento crítico en el campeonato, mientras que el Calamar pelea en los primeros puestos.

El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka llega golpeado tras perder 2-0 el clásico rosarino frente a Rosario Central.

La situación deportiva es preocupante: Newell’s todavía no ganó en lo que va del año y se ubica último en la tabla anual con apenas 2 puntos, lo que hoy lo estaría condenando al descenso a la Primera Nacional.

Además, en la tabla de promedios ocupa el puesto 26, a cinco unidades de Sarmiento de Junín, mientras que por debajo aparecen Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto.

En este contexto, Kudelka sabe que necesita un triunfo urgente para cambiar el ánimo del plantel y calmar a los hinchas tras la dura derrota en el clásico.

La realidad de Platense es muy diferente. El equipo dirigido por Walter Zunino atraviesa un gran presente y además se prepara para disputar la Copa Libertadores, cuya fase de grupos comenzará en aproximadamente un mes.

En el torneo local, el Calamar perdió apenas un partido y se ubica quinto con 13 puntos.

Si logra un triunfo en Rosario, el conjunto de Vicente López subirá momentáneamente al segundo lugar de la Zona A, quedando a solo dos unidades del líder Vélez Sarsfield.

Probables formaciones

Newell’s: Williams Barlasina; Armando Méndez, Oscar Salomón, Nicolás Goitea, Gabriel Risso Patrón; Walter Núñez, Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Luciano Herrera y Juan Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Bautista Merlini, Guido Mainero, Franco Zapiola; Augusto Lotti y Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

Datos del partido

Hora: 22:00

22:00 TV: TNT Sports

TNT Sports Árbitro: Luis Lobo Medina

Luis Lobo Medina VAR: Álvaro Carranza

Álvaro Carranza Estadio: Estadio Marcelo Bielsa

Con la urgencia de sumar para salir del fondo y evitar complicaciones en la lucha por la permanencia, Newell’s afrontará un partido determinante ante un Platense que llega en alza y con aspiraciones de seguir trepando en la tabla.