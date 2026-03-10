Racing quiere estirar su buen momento visitando a Sarmiento de Junín

La Academia va por otra victoria ante el Verde en el arranque de la décima fecha del Torneo Apertura.

Hoy 17:46

Sarmiento de Junín recibirá este martes desde las 22:00 a Racing Club en el Estadio Eva Perón, en un encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

El partido enfrentará a dos equipos con presentes diferentes: el Verde busca sumar para mantenerse en Primera, mientras que la Academia atraviesa un buen momento y pelea por meterse en los puestos de playoffs.

El conjunto dirigido por Facundo Sava llega con mayor tranquilidad luego de cortar una racha negativa.

Tras tres derrotas consecutivas, Sarmiento volvió al triunfo al vencer 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en Junín con un gol de Junior Marabel.

Con ese resultado alcanzó 9 puntos en el torneo, producto de tres victorias y cinco empates. Un dato que ilusiona al Verde es que sus tres triunfos fueron en el estadio Eva Perón, por lo que buscará aprovechar nuevamente la localía.

En el mercado de pases, además, el club sumó al experimentado lateral izquierdo Nicolás Pasquini, de 35 años, quien llegó libre tras su paso por Sporting Cristal.

Por el lado de la Academia, el equipo conducido por Gustavo Costas atraviesa un gran momento.

Racing acumula cinco partidos sin derrotas y viene de lograr una contundente victoria 3-0 ante Atlético Tucumán en condición de visitante.

En ese encuentro brilló el colombiano Duván Vergara, autor de un doblete, mientras que Santiago Solari completó la goleada.

Además, en ese partido debutó el juvenil Tomás Pérez, de 17 años, quien durante la semana firmó su primer contrato profesional con el club.

En paralelo, el capitán Santiago Sosa mantiene un conflicto con la dirigencia debido a un reclamo por mejora salarial.

Probables formaciones

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Manuel García; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Gabriel Díaz; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo; Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini o Matías Zaracho, Matko Miljevic; Santiago Solari, Tomás Conechny o Damián Pizarro, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido

Hora: 22:00

22:00 TV: ESPN Premium

ESPN Premium Árbitro: Nazareno Arasa

Nazareno Arasa VAR: Salomé Di Iorio

Salomé Di Iorio Estadio: Estadio Eva Perón

Con ambos equipos necesitados de sumar por objetivos distintos, el cruce entre Sarmiento y Racing promete ser un partido intenso en Junín, con la Academia buscando consolidarse en zona de clasificación y el Verde intentando hacerse fuerte en casa.