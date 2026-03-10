La intendente Fuentes supervisó el trabajo del Comité de Emergencia debido a la lluvia que superó lo 110 milímetros durante la mañana

La intendenta de la Capital, Ing. Norma Fuentes, supervisó las tareas que el Comité de Emergencias desplegó en los desagües pluviales para garantizar el adecuado escurrimiento del agua ante las intensas lluvias registradas en la ciudad.

De acuerdo con los datos proporcionados por el pluviómetro de Defensa Civil, hasta las 10 horas se acumularon más de 110 milímetros de precipitaciones, “lo que motivó la inmediata intervención de nuestras áreas operativas”, indicó la jefa comunal.

“Las tareas de limpieza se ejecutan en los más de 56 kilómetros de extensión que ocupan todos los canales que existen en la ciudad, donde retiramos residuos sin embolsar arrojados en su interior, que obstruyen las alcantarillas y ralentizan el escurrimiento”, explicó.

La Ing. Fuentes expresó que “muchas veces restamos importancia a los inconvenientes que pueden ocasionar los desechos que se tiran en la vía pública”, por lo que solicitó a la comunidad ser más responsables con el mantenimiento de la higiene urbana, especialmente durante este período estacional de abundantes y frecuentes lluvias.

Indicó además que desde el inicio de la temporada de lluvias se interviene en zonas consideradas sensibles, entre ellas Alsina y Costanera, el barrio La Católica, el DPS y los barrios Islas Malvinas y Don Bosco.

“A pesar de la gran cantidad de lluvia se observa un escurrimiento más dinámico gracias a la limpieza constante que desarrollamos en los desagües”, sostuvo la intendenta, al tiempo que remarcó que el funcionamiento del sistema podría optimizarse aún más con el compromiso de los vecinos, teniendo en cuenta que la ciudad posee una topografía especialmente plana y de poca pendiente.

Finalmente, desde el municipio recordaron a la comunidad que en casos de emergencia pueden comunicarse las 24 horas al teléfono 4217999 de Defensa Civil, donde se reciben pedidos de asistencia o avisos sobre situaciones que requieran la intervención del personal municipal.