La Escuela Ada Nilda Alderete dictará clases virtuales debido al fuerte temporal

Por otro lado, los jardines de infantes municipales suspenderán sus clases debido a los inconvenientes que generó el temporal del día martes.

Hoy 22:08

La municipalidad de la ciudad de La Banda informa que el miércoles 11 de marzo, la Escuela Primaria y Secundaria Municipal Ada Nilda Alderete, que depende del área de Educación de la comuna, tendrá clases virtuales.

Además, cabe destacar que según el Servicio Meteorológico Nacional se esperan nuevas tormentas y precipitaciones para las próximas horas, por lo tanto, se recomienda precaución