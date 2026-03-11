Ingresar
En vivo: con el debut de Falcioni, Atlético se mide ante Aldosivi en Tucumán

El Decano enfrentará al Tiburón este miércoles desde las 22 en el Monumental José Fierro por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

Hoy 21:51

Atlético Tucumán recibirá este miércoles a Aldosivi desde las 22.00 en el Estadio Monumental José Fierro, en un encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. El partido marcará el debut de Julio César Falcioni como entrenador del Decano, quien vuelve a dirigir luego de más de un año y medio alejado de la actividad.

