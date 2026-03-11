El GP3 Argentina definió sus categorías y el formato de carreras para la temporada 2026

El campeonato organizado por el CAV comenzará en abril y tendrá cinco divisiones en pista, con distintas subcategorías y un formato de competencia que se desarrollará durante tres días en cada fecha.

El GP3 Argentina CAV ya tiene definido cómo será la estructura deportiva para la temporada 2026. El campeonato de motociclismo confirmó las categorías que competirán durante el año y el formato de actividad para cada fecha, en un calendario que comenzará en abril.

En esta nueva etapa, el certamen contará con cinco divisiones principales, cada una con distintas subcategorías para ordenar el nivel de los pilotos. Entre las categorías de base estarán la GP3 Cup y la Yamaha R3 monomarca, que se dividirán en Amateur, Promocional y Experto, permitiendo la participación de pilotos en diferentes etapas de desarrollo deportivo.

Una de las principales novedades será la incorporación de la categoría Sportbike, que también debutó recientemente en el campeonato mundial de World Superbike Championship. En esta división competirán motos como Aprilia RS 660, Yamaha R7, Honda CBR650R, Suzuki GSX‑8R y Kawasaki Ninja 650, con subcategorías Promocional y Experto.

Además, el campeonato marcará el regreso de la categoría Supersport 600, una división intermedia que había sido eliminada por los anteriores organizadores del Superbike argentino. Esta clase volverá a pista con motos de 600 cc, como la Yamaha YZF‑R6, Kawasaki ZX‑6R y Honda CBR600RR, y también se dividirá en Promocional y Experto.

La categoría reina será la Superbike 1000, que contará con cinco subdivisiones: Amateur, Senior +50, Promocional, Experto y Pro, lo que permitirá una mayor participación de pilotos y niveles dentro de la máxima cilindrada del campeonato.

En cuanto al formato de cada fecha, el GP3 Argentina tendrá tres días de actividad en pista. Los viernes estarán destinados a los entrenamientos oficiales, mientras que los sábados se realizarán las prácticas, la clasificación y la Superpole, instancia que otorgará la mitad de los puntos de una carrera.

La acción principal llegará el domingo, jornada que comenzará con el warm-up y culminará con la carrera final. Además, todas las competencias dominicales serán transmitidas en vivo a través del canal oficial de YouTube de GP3 Sports, permitiendo que los fanáticos sigan cada fecha del campeonato.