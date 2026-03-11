En vivo: River visita a Huracán en el debut de Eduardo Coudet como entrenador

El Millonario enfrentará al Globo este jueves desde las 21.30 en el Ducó por la fecha 10 del Torneo Apertura. Será el primer partido del Chacho al frente del equipo de Núñez.

Hoy 22:49

Huracán y River Plate se enfrentarán este jueves desde las 21.30 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 10 del Torneo Apertura. El encuentro marcará el debut de Eduardo Coudet como nuevo entrenador del conjunto millonario, en un contexto en el que el equipo busca levantar su rendimiento en el campeonato.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO OPCIÓN 1 - OPCIÓN 2