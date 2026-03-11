Úbeda habló tras los insultos en la Bombonera: “Queremos revertir la opinión del hincha de Boca”

El entrenador del Xeneize reconoció la disconformidad de los hinchas tras el empate 1-1 ante San Lorenzo y aseguró que el equipo trabaja para cambiar la imagen y empezar a ganar.

Hoy 23:53

El empate 1-1 entre Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro dejó un clima caliente en La Bombonera. Tras el encuentro, el entrenador Claudio Úbeda quedó en el centro de las críticas de los hinchas, que despidieron al equipo con silbidos e insultos.

En conferencia de prensa, el técnico reconoció la exigencia del público xeneize y aseguró que el objetivo del plantel es cambiar esa mirada. “Sabemos la exigencia que tiene el hincha de Boca. Lo primero que queremos es revertir esa opinión que el hincha tiene sobre nosotros y eso se logra trabajando, insistiendo y queriendo ganar”, expresó.

Úbeda también explicó por qué realizó un solo cambio durante el partido. El entrenador decidió reemplazar en tiempo de descuento a Adam Bareiro para que ingrese Iker Zufiaurre. Según detalló, el delantero paraguayo terminó muy fatigado en el tramo final. “Vi que Adam estaba bastante cansado y por eso decidí hacer ese cambio”, explicó.

El entrenador argumentó que mantuvo al mismo equipo durante casi todo el encuentro porque consideró que estaba respondiendo dentro del campo. “Creía que los once que estaban jugando lo estaban haciendo bien, sosteniendo el ritmo del partido y generando situaciones en el arco rival”, señaló.

Finalmente, el DT admitió que el principal déficit del equipo es la falta de eficacia para cerrar los partidos. “El hincha necesita que el equipo gane. No solamente jugar bien, sino también ganar. Nos está faltando esa puntada final que nos dé la tranquilidad de cerrar los partidos”, concluyó.

Con este resultado, Boca volvió a dejar puntos en el camino como local y el clima en La Bombonera sigue tenso mientras el equipo busca consolidar una mejora futbolística que todavía no logra reflejar en el marcador.