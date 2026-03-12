Soso estalló contra Ferreyra por el penal que le dio el empate a Central Córdoba: “Lo roto que estás moralmente”

El entrenador de Defensa y Justicia explotó tras la revisión del VAR que derivó en el penal convertido por Michael Santos para el 1-1 del Ferroviario en Florencio Varela.

El empate entre Defensa y Justicia y Central Córdoba por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional tuvo un fuerte capítulo después del partido. El entrenador del Halcón, Mariano Soso, explotó contra el árbitro Fernando Ferreyra por el penal sancionado tras revisión del VAR que permitió al Ferroviario igualar el encuentro en Florencio Varela.

La jugada que desató la controversia ocurrió a los 27 minutos del segundo tiempo. Un pelotazo largo de Alejandro Maciel buscó a Michael Santos, quien fue a disputar la pelota con Emiliano Amor dentro del área. En primera instancia el juego continuó, pero el delantero quedó en el suelo tomándose el tobillo derecho. Casi un minuto después, desde el VAR —con Gastón Monzón Brizuela y Lucas Cavallero— llamaron al juez para revisar la acción.

Tras observar la jugada en el monitor, Ferreyra cambió su decisión inicial y sancionó penal al considerar que Amor pisa a Santos, aunque la acción no haya tenido intención. El fallo generó la furia del banco de Defensa y Justicia y, sobre todo, de Soso.

El propio Santos se encargó de ejecutar la pena máxima y venció a Cristopher Fiermarin con un fuerte remate de zurda para marcar el 1-1, resultado que terminaría siendo definitivo.

Luego del pitazo final, el entrenador del Halcón encaró al árbitro con durísimas palabras. “Están empañando el fútbol argentino, viejo. ¿Cómo podés dormir después? No tenés dignidad. Lo roto que estás moralmente… estás quebrado”, lanzó visiblemente molesto, cuestionando la decisión arbitral.