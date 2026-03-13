En vivo: Estudiantes busca acercarse a la cima de la Zona A ante un Lanús que llega golpeado

El Pincha buscará recuperarse tras perder el invicto, mientras que el Granate intentará dejar atrás la dura goleada sufrida ante Boca. El partido se jugará este viernes desde las 20 en La Plata.

Hoy 19:26

Estudiantes de La Plata y Lanús se enfrentarán este viernes desde las 20.00 en el Estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos llegan golpeados y con la necesidad de reencontrarse con el triunfo en uno de los duelos destacados del fin de semana.

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