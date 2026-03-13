Lucas Pusineri tras el empate en Varela: "El segundo tiempo del equipo fue muy bueno, vamos por ese camino de construcción”

El entrenador del Ferroviario analizó el punto conseguido ante Defensa y Justicia y remarcó la importancia de seguir sumando en la lucha por mantenerse en Primera División.

Hoy 06:07

El entrenador de Central Córdoba, Lucas Pusineri, analizó el empate conseguido frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela y dejó varias reflexiones sobre el presente del equipo y el proceso de construcción que atraviesa el plantel.

“Lo que tenemos que evaluar dentro del plantel es la posibilidad de conformar un equipo competitivo. En el tiempo que llevamos vamos conociendo a los jugadores. En el fútbol argentino se trata de sobrevivir: venimos a un estadio visitante donde el rival no había perdido nunca. En el único partido que no estuvimos a la altura fue contra Instituto Atlético Central Córdoba. Tenemos que tratar de dejar a la institución en el fútbol de Primera División”, expresó el entrenador.

El técnico también remarcó la reacción del equipo tras atravesar momentos adversos durante el encuentro. “En el mejor momento del equipo tuvimos un cachetazo de adversidad, pero el grupo se repuso. Hay que valorar el esfuerzo de los futbolistas. Más allá del estilo conservador, debemos tratar de sumar. El segundo tiempo del equipo fue muy bueno, vamos por ese camino de construcción”, señaló.

Además, Pusineri destacó que el equipo generó situaciones de peligro y mostró mejoras en el juego ofensivo. “El equipo tuvo situaciones. Para nosotros es difícil conseguir asociaciones ofensivas, así que haberlas tenido es importante. Nos vamos con la tranquilidad de que en el segundo tiempo se vio un fútbol más vistoso”, afirmó.

Por último, el entrenador se refirió a la posición que viene ocupando Diego Barrera en los últimos partidos. “Está siendo utilizado en una posición lineal, regresa a la parte defensiva y contamos con un jugador de profundidad que nos puede ayudar en el ataque. Si bien estamos incomodando a algunos jugadores al ubicarlos en otra posición, ellos tienen que adaptarse”, concluyó.