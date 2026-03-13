Güemes quiere confirmar su levantada en una visita de riesgo ante Tristán Suárez

El Gaucho enfrentará este sábado desde las 20 al conjunto bonaerense por la quinta fecha de la Primera Nacional, con la misión de confirmar su recuperación tras su primer triunfo en el torneo.

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Güemes volverá a la acción luego del parate y afrontará una prueba exigente como visitante frente a Tristán Suárez, en el marco de la quinta fecha de la Primera Nacional. El encuentro se disputará este sábado 14 desde las 20 horas.

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El equipo dirigido por Juan Vita llega con el ánimo renovado tras conseguir su primer triunfo en el campeonato. En su última presentación, el Gaucho derrotó como local a Chacarita Juniors por 2 a 1, resultado que le permitió dejar atrás las dos caídas sufridas en las primeras jornadas del certamen.

Actualmente, Güemes se ubica en el puesto 13 de la Zona B, con 3 puntos, y buscará sumar nuevamente para confirmar su levantada en la segunda categoría del fútbol argentino.

Por su parte, Tristán Suárez atraviesa un buen inicio de torneo y se mantiene invicto, con una victoria y dos empates, lo que le permite ubicarse en la quinta posición con 5 unidades, dentro de los puestos de clasificación.

En cuanto a las autoridades del encuentro, el árbitro principal será Franco Acita, quien estará acompañado por Mario Bardina como asistente 1 y Nicolás Gruccio como asistente 2. En tanto, Iván Castelu Coca se desempeñará como cuarto árbitro.