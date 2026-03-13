En vivo: Güemes quiere confirmar su levantada en una visita de riesgo ante Tristán Suárez

El Gaucho enfrentará este sábado desde las 20 al conjunto bonaerense por la quinta fecha de la Primera Nacional, con la misión de confirmar su recuperación tras su primer triunfo en el torneo.
Güemes volverá a la acción luego del parate y afrontará una prueba exigente como visitante frente a Tristán Suárez, en el marco de la quinta fecha de la Primera Nacional. El encuentro se disputará este sábado 14 desde las 20 horas.
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