El Inter Miami de Messi tendrá una dura visita a Charlotte por la MLS

El Inter Miami visitará a Charlotte este sábado 14 de marzo en el Bank of America Stadium, en el marco de la cuarta fecha de la Major League Soccer 2026. El encuentro comenzará a las 20.30 y contará con transmisión en vivo para Latinoamérica a través de MLS Season Pass.

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El duelo enfrentará a dos equipos de la Conferencia Este que buscan posicionarse en los primeros puestos del campeonato. Las Garzas intentan consolidarse como protagonistas en la temporada, mientras que el conjunto local buscará hacerse fuerte ante su público y seguir sumando puntos en el inicio del torneo.

Entre los futbolistas a seguir en el conjunto local aparecen Liel Abada e Idan Toklomaty, una dupla ofensiva que viene mostrando buen rendimiento. También sobresalen el experimentado Wilfried Zaha y el defensor Tim Ream, piezas importantes dentro del equipo dirigido por Dean Smith.

Por el lado del conjunto visitante, todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, quien lidera un plantel repleto de figuras que incluye a Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Germán Berterame. El equipo es dirigido por Javier Mascherano.

Charlotte FC llega a este compromiso tras un inicio irregular, con un triunfo, un empate y una derrota, siendo su último partido la victoria 3-1 frente a Austin FC. Los locales buscarán mantenerse dentro de los puestos de clasificación de la conferencia.

Por su parte, Inter Miami viene de igualar 0-0 como visitante frente a Nashville SC por la Concacaf Champions Cup, serie que definirá días más tarde en el partido de vuelta. En el plano liguero, el conjunto de Miami atraviesa un buen momento tras vencer 2-1 a DC United, sumando así su segunda victoria consecutiva en la MLS.