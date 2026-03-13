Cuándo fue la última vez que Boca empató cuatro partidos seguidos en La Bombonera

El Xeneize igualó 1 a 1 con San Lorenzo por el Torneo Apertura y llegó a cuatro empates consecutivos como local, algo que no sucedía desde hace varios años.

Hoy 08:49

Boca Juniors igualó 1 a 1 frente a San Lorenzo por la décima fecha del Torneo Apertura 2026 y alcanzó cuatro empates consecutivos en La Bombonera, una racha que no se registraba desde principios de 2021.

La última vez que el conjunto xeneize había atravesado una seguidilla similar fue con el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, que en aquel momento llegó a cinco igualdades consecutivas como local.

El último triunfo de Boca en Brandsen 805 fue el 1 de febrero, cuando se impuso 2 a 0 ante Newell's Old Boys con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes de penal. Desde entonces, el equipo disputó seis partidos, de los cuales solo ganó uno: el 3 a 0 frente a Lanús en La Fortaleza.

En La Bombonera, en tanto, los resultados fueron todos empates: 0 a 0 frente a Platense y Racing Club, además de los 1 a 1 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza y San Lorenzo. Esta irregularidad, sumada a rendimientos que no conformaron a los hinchas, provocó silbidos e insultos hacia el equipo y especialmente hacia el entrenador al final de varios encuentros.

Para encontrar una racha aún más extensa hay que remontarse a 2021, en plena pandemia de COVID-19, cuando Boca disputó partidos en una Bombonera sin público y acumuló cinco empates seguidos:

2-2 vs. River Plate (2 de enero | Copa Diego Armando Maradona 2020)

0-0 vs. Santos FC (6 de enero | semifinal de ida de la Copa Libertadores 2020)

2-2 vs. Gimnasia y Esgrima La Plata (14 de febrero | Copa de la Liga 2021)

1-1 vs. Sarmiento de Junín (28 de febrero | Copa de la Liga 2021)

1-1 vs. River (14 de marzo | Copa de la Liga 2021)

En el medio también hubo otra racha complicada durante 2025, cuando Boca atravesó una de las peores seguidillas sin victorias de su historia. El 10 de mayo empató 0 a 0 ante Lanús por los octavos de final del Apertura y avanzó por penales, pero nueve días después quedó eliminado ante Independiente tras caer 1 a 0 con gol de Álvaro Angulo.

Más tarde, el inicio del Torneo Clausura tampoco fue el esperado, con dos empates consecutivos 1 a 1 ante Racing y Unión de Santa Fe. La racha se cortó luego con un triunfo 2 a 0 frente a Banfield.