A la espera de la confirmación de Defensores de Forres, estos son todos los entrenadores de la Liga Santiagueña

Mientras tanto, los demás equipos ya definieron a los responsables de conducir sus planteles.

Hoy 09:30
Víctor Figueroa Banfield

A la espera de la definición en Defensores de Forres, la mayoría de los clubes que disputarán la temporada 2026 de la Liga Santiagueña de Fútbol ya tienen confirmados a sus entrenadores para el nuevo campeonato.

El único club que todavía no anunció a su director técnico es Defensores de Forres, que primero va a definir a las autoridades del club y luego se determinará el cuerpo técnico.

Mientras tanto, los demás equipos ya definieron a los responsables de conducir sus planteles.

  • Central Córdoba: Mario Andrés Britos
  • Mitre: Cristián Mazzón
  • Comercio Central Unidos: Daniel Veronese
  • Estudiantes: Alex Zaineddín
  • Unión Santiago: Gustavo Módica
  • Güemes: Luis Ceferino Suárez
  • Yanda FC: Javier Saravich
  • Sarmiento: Marcelo Albarracín
  • Central Argentino: Pablo Ledesma
  • Vélez de San Ramón: Pablo Ávila
  • Villa Unión: Jorge Llapur
  • Agua y Energía: Juan Pablo Gómez
  • Banfield: Víctor Figueroa
  • Instituto Santiago: Adrián Kalujerovich
  • Independiente de Fernández: Marcos Carrizo
  • Independiente de Beltrán: Hugo De Marco y Gustavo Vaca
  • Atlético Forres: Rodolfo Cuellar
  • Sportivo Fernández: Carlos Giménez
  • Unión de Beltrán: Adrián Britos
  • Defensores de Forres: debe definir

