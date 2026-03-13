A la espera de la confirmación de Defensores de Forres, estos son todos los entrenadores de la Liga Santiagueña

Mientras tanto, los demás equipos ya definieron a los responsables de conducir sus planteles.
A la espera de la definición en Defensores de Forres, la mayoría de los clubes que disputarán la temporada 2026 de la Liga Santiagueña de Fútbol ya tienen confirmados a sus entrenadores para el nuevo campeonato.
El único club que todavía no anunció a su director técnico es Defensores de Forres, que primero va a definir a las autoridades del club y luego se determinará el cuerpo técnico.
Mientras tanto, los demás equipos ya definieron a los responsables de conducir sus planteles.
- Central Córdoba: Mario Andrés Britos
- Mitre: Cristián Mazzón
- Comercio Central Unidos: Daniel Veronese
- Estudiantes: Alex Zaineddín
- Unión Santiago: Gustavo Módica
- Güemes: Luis Ceferino Suárez
- Yanda FC: Javier Saravich
- Sarmiento: Marcelo Albarracín
- Central Argentino: Pablo Ledesma
- Vélez de San Ramón: Pablo Ávila
- Villa Unión: Jorge Llapur
- Agua y Energía: Juan Pablo Gómez
- Banfield: Víctor Figueroa
- Instituto Santiago: Adrián Kalujerovich
- Independiente de Fernández: Marcos Carrizo
- Independiente de Beltrán: Hugo De Marco y Gustavo Vaca
- Atlético Forres: Rodolfo Cuellar
- Sportivo Fernández: Carlos Giménez
- Unión de Beltrán: Adrián Britos
- Defensores de Forres: debe definir