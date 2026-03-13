A la espera de la confirmación de Defensores de Forres, estos son todos los entrenadores de la Liga Santiagueña

Mientras tanto, los demás equipos ya definieron a los responsables de conducir sus planteles.

Hoy 09:30

A la espera de la definición en Defensores de Forres, la mayoría de los clubes que disputarán la temporada 2026 de la Liga Santiagueña de Fútbol ya tienen confirmados a sus entrenadores para el nuevo campeonato.

El único club que todavía no anunció a su director técnico es Defensores de Forres, que primero va a definir a las autoridades del club y luego se determinará el cuerpo técnico.

Mientras tanto, los demás equipos ya definieron a los responsables de conducir sus planteles.