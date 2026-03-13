El Chelsea de Enzo y Garnacho recibe a Newcastle con la mira dividida entre la Premier y la Champions

Los “Blues” serán locales este sábado en Stamford Bridge por la fecha 30 de la Premier League 2025/26. El equipo londinense necesita ganar para mantenerse en zona de clasificación a la próxima Champions.

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Chelsea FC recibirá a Newcastle United FC este sábado 14 de marzo en Stamford Bridge, en un encuentro correspondiente a la fecha 30 de la Premier League 2025/2026. El partido comenzará a las 14:30 de Argentina y podrá verse en Sudamérica a través de Disney+.

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El conjunto londinense llega con la cabeza puesta también en la UEFA Champions League, ya que debe disputar la revancha ante Paris Saint-Germain por los octavos de final. Sin embargo, en el torneo local necesita sumar para mantenerse en puestos de clasificación a la próxima edición del máximo certamen europeo.

Por el lado de Newcastle, el objetivo es seguir peleando por un lugar en competiciones internacionales. Las “Urracas” tampoco están comprometidas con la zona baja y, además, vienen de empatar en la ida de los octavos de final de la Champions frente a FC Barcelona, lo que mantiene al equipo con expectativas en ambos frentes.

En el plantel del Chelsea aparecen nombres importantes como Marc Cucurella, Reece James y Trevoh Chalobah en defensa, mientras que en el mediocampo sobresale la dupla sudamericana formada por Moisés Caicedo y Enzo Fernández. En ataque, el poder ofensivo lo aportan Pedro Neto, João Pedro, Estêvão Willian y Cole Palmer.

En Newcastle, uno de los referentes defensivos es Malick Thiaw, mientras que el mediocampo cuenta con futbolistas como Lewis Hall y Bruno Guimarães. En ofensiva, destacan nombres como Harvey Barnes, Anthony Gordon, Yoane Wissa y Nick Woltemade.

El último antecedente entre ambos equipos se registró el 20 de diciembre de 2025, cuando Newcastle y Chelsea empataron 2 a 2 en un atractivo duelo por la Premier League. Ahora volverán a verse las caras en Londres, con puntos importantes en juego en la recta final de la temporada.

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