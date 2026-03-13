Manchester City se juega más que tres puntos en su visita a West Ham

El encuentro se disputará este sábado en Londres por la fecha 30 de la Premier League. Los “Hammers” necesitan puntos para salir del descenso, mientras que el City pelea mano a mano por el campeonato.

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West Ham United recibirá a Manchester City este sábado 14 de marzo en el London Stadium, en un partido correspondiente a la fecha 30 de la Premier League 2025/2026. El encuentro comenzará a las 17:00 de Argentina y podrá verse en Sudamérica a través del plan Premium de Disney+.

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El choque será clave para ambos equipos en esta recta final del campeonato. West Ham atraviesa un momento delicado en la tabla, ya que se encuentra en puestos de descenso y necesita sumar para escapar de la zona roja en una lucha directa con Nottingham Forest FC y Tottenham Hotspur FC.

Por su parte, Manchester City llega como escolta del líder Arsenal FC y sabe que no puede dejar puntos en el camino si quiere mantenerse en la pelea por el título de la Premier League.

Entre los jugadores a seguir en el conjunto londinense aparece Jarrod Bowen, máximo referente ofensivo del equipo y líder en goles y asistencias. También se destaca Callum Wilson, un delantero que aporta movilidad y presencia en el área rival.

En el City, el foco está puesto en Erling Haaland, principal arma ofensiva y goleador del equipo. A su alrededor se destacan futbolistas como Phil Foden, Tijjani Reijnders y Rayan Cherki, piezas claves en la generación de juego y asistencias.

El último antecedente entre ambos se dio el 20 de diciembre de 2025, cuando Manchester City goleó 3 a 0 a West Ham por la Premier League, con doblete de Haaland y otro tanto de Reijnders. Ahora volverán a enfrentarse en Londres, con mucho en juego tanto en la pelea por el título como en la lucha por la permanencia.

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