Tras golear al City, el Real Madrid de Mastantuono recibe a Elche con la obligación de ganar para no perderle pisada al líder

El Merengue jugará este sábado en el Santiago Bernabéu por la fecha 28 de LaLiga.

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Real Madrid recibirá a Elche este sábado 14 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 28 de LaLiga 2025/2026. El encuentro comenzará a las 17:00 de Argentina y podrá verse en vivo por DSports.

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El conjunto madrileño llega en alza luego de la contundente victoria 3-0 ante Manchester City FC por la UEFA Champions League, un resultado que trajo tranquilidad tras semanas de irregularidad, lesiones y algunos conflictos institucionales. Sin embargo, en el torneo local la presión continúa, ya que el líder FC Barcelona mantiene cuatro puntos de ventaja en la cima.

Para este compromiso, el equipo blanco podría presentar varios nombres jóvenes en la formación debido a algunas bajas. Futbolistas como Gonzalo García, Franco Mastantuono y Raúl Asencio aparecen con chances de integrar el once inicial.

Del otro lado, Elche atraviesa una racha negativa de resultados y se encuentra comprometido en la lucha por la permanencia. El equipo dirigido por Éder Sarabia intentará aprovechar el desgaste del rival tras su partido de Champions para rescatar algún punto en Madrid.

En ofensiva, el conjunto ilicitano cuenta con atacantes de peso como Rafa Mir, Álvaro Rodríguez y André Silva, quienes buscarán ser determinantes en el área rival.

El último antecedente entre ambos equipos se dio el 23 de noviembre de 2025, cuando empataron 2-2 en el Estadio Martínez Valero. En aquel partido marcaron Álvaro Rodríguez y Aleix Febas para Elche, mientras que Dean Huijsen y Jude Bellingham anotaron para Real Madrid.

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