Vélez visita a Platense con la misión de mantenerse en lo más alto de la Zona A

El Fortín enfrentará al Calamar este sábado por la fecha 11 del Torneo Apertura. El equipo de Liniers buscará quedarse con tres puntos importantes fuera de casa.

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Vélez Sarsfield visitará a Platense este sábado en el Estadio Ciudad de Vicente López, en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura. El partido comenzará a las 19.00 y será televisado por ESPN Premium.

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El conjunto de Liniers afrontará un compromiso exigente ante un rival que llega tras empatar frente a Newell's Old Boys en Rosario y que intentará cortar una seguidilla de igualdades para acercarse a los primeros puestos de su zona.

Del lado de Platense, el entrenador Walter Zunino deberá realizar al menos una modificación obligada. El defensor Tomás Silva sufrió la fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha en el último partido y deberá ser operado, por lo que su reemplazante saldría entre Eugenio Raggio y Agustín Lagos.

Además, el DT analiza otras variantes en el equipo: Iván Gómez podría ingresar por Bautista Merlini en el mediocampo, mientras que Augusto Lotti tiene chances de ocupar el lugar de Gonzalo Lencina en el ataque.

El último antecedente entre ambos se registró el 19 de julio de 2025, cuando Platense y Vélez empataron 0 a 0 en Vicente López. En tanto, la última victoria del Calamar como local ante el Fortín fue el 10 de diciembre de 2021, cuando se impuso 3 a 2 con goles de Matías Tissera, Facundo Curuchet e Ignacio Schor.

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