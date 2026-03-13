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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 MAR 2026 | 23º
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En vivo: Rosario Central recibe a Banfield con la mira puesta en la cima de la Zona B

El Canalla será local este sábado en el Gigante de Arroyito por la fecha 11 del Torneo Apertura. El equipo rosarino busca acercarse al liderazgo, mientras que el Taladro necesita recuperarse.

Hoy 22:25

Rosario Central recibirá a Banfield este sábado 14 de marzo en el Estadio Gigante de Arroyito, en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El partido comenzará a las 21:00 de Argentina y será televisado por TNT Sports.

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