Rotary Club Santiago Huarmi llevó donaciones a la escuela rural de Ayuncha

Ropa, útiles, libros y calzados fueron entregados a los alumnos de la Escuela N° 969 “Divino Niño Jesús” en una jornada solidaria que busca fortalecer la educación en el interior provincial.
El Rotary Club Santiago del Estero Huarmi concretó recientemente una jornada solidaria en Ayuncha, departamento Loreto, donde realizó la entrega de donaciones destinadas a acompañar a las familias y fortalecer el acceso a la educación.
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La actividad tuvo lugar en la Escuela N° 969 “Divino Niño Jesús”, donde integrantes de la institución entregaron ropa, guardapolvos, útiles escolares, calzados y libros para los niños y niñas de la escuela.
Los libros fueron aportados por la Biblioteca Agustín Álvarez, que colaboró generosamente para que la iniciativa pudiera llegar a quienes más los necesitan.
La entrega fue encabezada por la presidenta electa del Rotary Huarmi, Alicia Leguizamon, María Inés Bucci de Saraco, y la concejal radical Cecilia Neme, miembro activo de la institución.
Durante el encuentro, Neme destacó el compromiso con la comunidad y el servicio rotario: “Para nosotros es profundamente significativo poder llegar a cada lugar donde una mano solidaria hace falta. El Rotary representa justamente eso: servicio, compromiso y la convicción de que cuando trabajamos juntos podemos generar oportunidades y acompañar a quienes más lo necesitan”, expresó.
Además, remarcó que cada donación representa un gesto de esperanza: “Sabemos que detrás de cada guardapolvo, de cada libro o útil escolar, hay una oportunidad para que un niño continúe aprendiendo y soñando. Esa es la esencia del Rotary Huarmi: estar presentes, tender puentes y transformar la solidaridad en acciones concretas”, agregó.
Desde el Rotary Club Santiago del Estero Huarmi destacaron que estas acciones forman parte de un trabajo permanente orientado a fortalecer la educación, promover valores solidarios y acompañar a las comunidades del interior provincial.