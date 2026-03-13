Rotary Club Santiago Huarmi llevó donaciones a la escuela rural de Ayuncha

Ropa, útiles, libros y calzados fueron entregados a los alumnos de la Escuela N° 969 “Divino Niño Jesús” en una jornada solidaria que busca fortalecer la educación en el interior provincial.

Hoy 12:39

El Rotary Club Santiago del Estero Huarmi concretó recientemente una jornada solidaria en Ayuncha, departamento Loreto, donde realizó la entrega de donaciones destinadas a acompañar a las familias y fortalecer el acceso a la educación.

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La actividad tuvo lugar en la Escuela N° 969 “Divino Niño Jesús”, donde integrantes de la institución entregaron ropa, guardapolvos, útiles escolares, calzados y libros para los niños y niñas de la escuela.

Los libros fueron aportados por la Biblioteca Agustín Álvarez, que colaboró generosamente para que la iniciativa pudiera llegar a quienes más los necesitan.

La entrega fue encabezada por la presidenta electa del Rotary Huarmi, Alicia Leguizamon, María Inés Bucci de Saraco, y la concejal radical Cecilia Neme, miembro activo de la institución.

Durante el encuentro, Neme destacó el compromiso con la comunidad y el servicio rotario: “Para nosotros es profundamente significativo poder llegar a cada lugar donde una mano solidaria hace falta. El Rotary representa justamente eso: servicio, compromiso y la convicción de que cuando trabajamos juntos podemos generar oportunidades y acompañar a quienes más lo necesitan”, expresó.

Además, remarcó que cada donación representa un gesto de esperanza: “Sabemos que detrás de cada guardapolvo, de cada libro o útil escolar, hay una oportunidad para que un niño continúe aprendiendo y soñando. Esa es la esencia del Rotary Huarmi: estar presentes, tender puentes y transformar la solidaridad en acciones concretas”, agregó.

Desde el Rotary Club Santiago del Estero Huarmi destacaron que estas acciones forman parte de un trabajo permanente orientado a fortalecer la educación, promover valores solidarios y acompañar a las comunidades del interior provincial.