Un sismo en el océano Pacífico hizo temblar a Córdoba

Con una magnitud de 6.5 ocurrió pasadas las 10:30 de este viernes, cerca de Chile. Según el INPRES, la intensidad en la Ciudad de Córdoba y Río Cuarto fue de II a III, percibiéndose levemente por personas en reposo.

Hoy 12:45

Un fuerte temblor sorprendió a los cordobeses promediando la mañana de este viernes 13 de marzo. El fenómeno, que tuvo su origen en la región de Coquimbo, Chile, se percibió en varias provincias argentinas, especialmente en los edificios de altura de la ciudad de Córdoba y en el sur provincial.

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Según los datos procesados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el sismo se registró exactamente a las 10:39:19 (hora local). A pesar de la importante magnitud de 6.5 grados, la gran profundidad y la distancia del epicentro hicieron que en Córdoba se sintiera como una oscilación leve.

Los datos técnicos del INPRES

El epicentro se ubicó en el océano Pacífico, a 144 km al norte de Coquimbo y a unos 231 km al noroeste de Colangüil (San Juan).

Magnitud: 6.5

Profundidad: 27 km

Ubicación: -28.71 (lat) -71.692 (long)

Percepción en Córdoba y la región

Bajo la Escala de Mercalli Modificada, la intensidad en la Ciudad de Córdoba y en Río Cuarto fue calificada entre II y III. Esto significa que el movimiento fue "sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios", sin que se reportaran daños materiales ni heridos.

En otras provincias como San Juan y La Rioja, la intensidad fue mayor (IV a V), donde se reportaron objetos colgantes que oscilaron con fuerza y una percepción mucho más nítida por parte de la población.