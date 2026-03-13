El río Dulce no para de crecer y el tiempo no ayuda: anuncian más tormentas para este sábado

Mientras las autoridades mantienen un monitoreo constante por la crecida, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional no es alentador.

Hoy 13:20

La situación del Río Dulce mantiene en alerta a las autoridades y equipos de prevención en Santiago del Estero, donde desde hace varios días se realizan trabajos ante el aumento sostenido del caudal.

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El incremento del nivel del río se explica, en gran parte, por el importante caudal de agua que se libera desde el Embalse Río Hondo.

Este escenario mantiene el seguimiento permanente de la situación hídrica, ya que el ingreso de agua al embalse continúa siendo considerablemente superior al volumen que se libera hacia el río, lo que obliga a sostener erogaciones para regular el nivel del sistema.

En distintos sectores cercanos al cauce y en desagües clave de la ciudad se llevan adelante tareas preventivas para evitar inconvenientes ante el avance del agua, mientras se sigue de cerca la evolución.

En medio de este panorama, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no trae demasiado alivio para las próximas horas.

SMN Pronóstico

Según el reporte del organismo, este sábado podrían registrarse tormentas aisladas durante la mañana y tormentas fuertes por la tarde-noche, con probabilidades de precipitación que van del 40% al 70%.

A pesar de la inestabilidad, las temperaturas seguirán siendo elevadas, con una mínima cercana a los 24 grados y una máxima que alcanzaría los 30 grados, lo que mantendrá el ambiente cálido.

Para el domingo, en tanto, el panorama sería más favorable. El pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado y bajas probabilidades de lluvia, lo que podría traer cierto alivio.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar acercarse a las zonas cercanas al cauce, especialmente ante la posibilidad de nuevas tormentas durante el sábado.