Fernández refuerza la seguridad vial con la capacitación de sus agentes de tránsito

Inspectores municipales completaron una jornada práctica centrada en conducción segura, prevención de siniestros y mantenimiento de motocicletas, en una iniciativa impulsada por la intendenta Yanina Iturre junto al Consejo Provincial de Seguridad Vial.

Hoy 14:08

En el marco de una política de estado orientada a mejorar la convivencia urbana y proteger la vida de los vecinos, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Fernández concretó la fase práctica de su programa de capacitación continua. Esta instancia complementa el bloque teórico desarrollado la semana pasada en el Centro Cultural "Sixto Palavecino".

La actividad se llevó a cabo en el circuito ubicado en calle Absalón Rojas y 20 de Junio, detrás del polideportivo municipal —espacio habitual para los exámenes de conducción—. Bajo la supervisión de la capacitadora Daniela Elizabeth Fulco y el equipo técnico del Consejo Provincial de Seguridad Vial (CPSV), los agentes reforzaron conocimientos sobre técnicas de frenado, mantenimiento preventivo de motocicletas y el uso correcto de elementos de protección.

Fernández

"Trabajamos en todo lo que tiene que ver con la prevención de hechos de tránsito. A través de las estadísticas, vemos que las motocicletas son los vehículos más involucrados y nuestro objetivo es evitar las consecuencias fatales", destacó Fulco durante la jornada.

El director de Tránsito municipal, Sr. Luis Correa, estuvo presente durante las maniobras y expresó su satisfacción por el compromiso del personal. Correa subrayó que esta formación fue gestionada directamente por la intendenta, CPN Yanina Iturre, con el fin de jerarquizar el área.

"Hemos terminado una capacitación muy importante y positiva para nuestro personal. Quiero agradecer al Consejo Provincial de Seguridad Vial y, fundamentalmente, a nuestra intendenta por gestionar estas herramientas que nos permiten mejorar día a día el servicio para todos los fernandenses", afirmó el funcionario.

Puntos clave de la capacitación:

Teoría: Análisis de la normativa vigente y roles del agente.

Práctica: Maniobras de destreza, seguridad en la conducción de motos y técnicas de prevención de siniestros.

Objetivo: Reducir los índices de accidentología local mediante una mayor presencia y eficiencia de los inspectores en la vía pública.

Con estas acciones, la Ciudad de Fernández se consolida como un municipio que prioriza la seguridad vial y la formación de sus recursos humanos como pilares de su gestión.