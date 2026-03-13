Guerra en Medio Oriente: el precio del petróleo subió más de un 40% desde el inicio del conflicto con Irán

El barril de Brent Crude Oil superó los 103 dólares y el West Texas Intermediate rozó los 99 dólares en medio de temores por el suministro desde el Golfo Pérsico.

Hoy 17:12

Las cotizaciones internacionales del petróleo registraron un fuerte aumento desde el inicio de la guerra en Medio Oriente hace dos semanas, impulsadas por la incertidumbre sobre el suministro de hidrocarburos procedentes del Golfo Pérsico y el temor a interrupciones en las rutas energéticas clave.

El barril de Brent, referencia internacional para el mercado petrolero, subió más de un 42% desde el comienzo del conflicto. Su precio pasó de 72,48 dólares el 27 de febrero a 103,14 dólares el viernes por la noche, lo que también representa un alza cercana al 11% solo en la última semana.

Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, registró una subida aún mayor. Desde el inicio del conflicto, su precio avanzó más de un 47%, hasta alcanzar los 98,71 dólares por barril.

Analistas del sector energético advierten que la volatilidad podría continuar en los mercados internacionales si el conflicto se prolonga o se expande a otras áreas productoras de petróleo en la región. El Golfo Pérsico concentra una parte significativa de la oferta mundial de crudo, por lo que cualquier alteración en el suministro puede impactar rápidamente en los precios globales.