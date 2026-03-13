Detuvieron a un conocido delincuente en Añatuya tras una seguidilla de robos

Una serie de robos registrados en la ciudad de Añatuya derivó en la detención de un sujeto conocido en el ambiente delictivo como “El Porteño”, acusado de sustraer distintos bienes y venderlos rápidamente a vecinos de la zona a precios muy bajos.

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El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Sección Robo y Hurto de la Comisaría Comunitaria Nº 41, quienes tras realizar tareas investigativas lograron ubicar parte de los elementos denunciados como robados por Ana María Moreno y Gerardo Ramón Galeano.

Durante el primer operativo, realizado sobre calle Wofcy Prolongación, una mujer de 37 años entregó de manera voluntaria un lavarropas marca Patriot. Según relató a los efectivos, el aparato había sido adquirido por 20 mil pesos a Ariel Leguizamón, quien le aseguró que necesitaba el dinero con urgencia para viajar a Buenos Aires.

Horas antes, en un domicilio de calle Mitre Prolongación, los uniformados recuperaron una notebook Noblex color gris. En ese caso, la compradora indicó que el mismo sujeto se la vendió por 10 mil pesos, argumentando que necesitaba dinero para comprar pañales para su hijo.

Los procedimientos fueron realizados bajo las directivas del comisario Paz Daniel y el subcomisario Pablo Mendes, quienes dispusieron el secuestro preventivo de ambos elementos.

Con las pruebas reunidas, la fiscal de turno, Dra. Carola Olivera, ordenó la inmediata aprehensión de Ariel Leguizamón y el labrado de las actas de secuestro correspondientes. Los bienes recuperados quedaron a disposición de la Justicia para ser restituidos a sus legítimos propietarios.