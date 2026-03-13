Santiago del Estero consolida más de 30 años de prevención de adicciones en las escuelas

Un estudio muestra el bajo promedio de consumo en comparación con otras jurisdicciones.

Hoy 19:33

Los resultados del 7º Estudio Nacional en Estudiantes Secundarios, realizados por el Observatorio Argentino de Drogas dependiente de la Sedronar a más de dos millones de estudiantes, vuelven a poner en valor el camino sostenido que Santiago del Estero viene desarrollando desde hace más de tres décadas en materia de prevención integral de las adicciones en el ámbito educativo.

El estudio muestra que la provincia presenta un perfil de consumo bajo en comparación con el promedio nacional, ubicándose entre las jurisdicciones con menor prevalencia en diversos tipos de consumo entre estudiantes secundarios.

Los resultados reflejan una decisión política sostenida, con respaldo pleno del Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Educación en todo el sistema.

Claudia Tarchini, titular de la Dirección General para el Abordaje Integral de las Adicciones (Digaia), destacó: “Detrás de estos indicadores hay planificación, evidencia científica, compromiso institucional y una profunda vocación de cuidado hacia las nuevas generaciones”.

Resaltó que fue necesario aplicar una política pública sostenida mediante programas en todas las etapas educativas: Nivel Inicial desde 1996; Secundario desde 2009; Superior desde 2015; Primario desde 2018 y Modalidades Educativas desde 2020.

Otro de los pilares del modelo santiagueño es la incorporación de la inteligencia emocional en todos los niveles, con apoyo técnico de la Fundación Nocka Munayki desde hace más de 15 años.

Aseguró que la prevención en la provincia también se sostiene en un trabajo articulado entre escuelas, familias y comunidad, mediante actividades con estudiantes, docentes y padres.

Además, un diferencial destacado es el Dispositivo de Atención a Escuelas (DAE), un gabinete interdisciplinario especializado que brinda acompañamiento técnico y humano a las instituciones ante situaciones de vulnerabilidad en adicciones. Este dispositivo es único en el país.

Tarchini remarcó que “la experiencia demuestra que la prevención real no se logra con acciones aisladas, sino con continuidad, coherencia institucional y compromiso colectivo”.