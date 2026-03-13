La UNSE y Conicet fortalecen el trabajo conjunto para impulsar la investigación en la región

El proyecto busca fortalecer la articulación institucional y acordar acciones para el desarrollo científico y tecnológico de la región.

Hoy 20:52

Autoridades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y del Centro Científico Tecnológico Conicet NOA Sur, mantuvieron una reunión de trabajo con el objetivo de fortalecer la articulación institucional y planificar acciones conjuntas para el desarrollo científico y tecnológico en la región.

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El encuentro estuvo encabezado por el rector de la UNSE, Marcelino Ledesma y el director del CCT Conicet NOA Sur, Augusto Bellomio, quienes estuvieron acompañados por el vicedirector del organismo, junto a los directores de los cuatro institutos de doble dependencia de la UNSE, además de la secretaria de Ciencia y Técnica de la UNSE, María José Benac.

Durante la reunión se abordaron distintos ejes vinculados al trabajo que ambas instituciones desarrollarán de manera conjunta a lo largo del año, con el propósito de fortalecer el sistema científico, promover la investigación y consolidar la cooperación entre los distintos espacios académicos y tecnológicos.

Cabe señalar que, con sede en la provincia de Tucumán, el CCT Conicet NOA Sur articula la actividad científica en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, y tiene entre sus funciones la gestión de unidades ejecutoras, el desarrollo de proyectos de vinculación tecnológica y la coordinación de recursos humanos del sistema científico en la región.

En este marco, el rector Ledesma destacó la importancia del trabajo interinstitucional para potenciar la investigación y el desarrollo.

“La articulación con el sistema científico es fundamental para el crecimiento de nuestras capacidades de investigación y para generar conocimiento que contribuya al desarrollo de la región. La UNSE tiene un compromiso permanente con la ciencia y con el fortalecimiento de los espacios de trabajo conjunto”, expresó.

Asimismo, las autoridades coincidieron en la importancia de consolidar estrategias compartidas que permitan impulsar proyectos de investigación, fortalecer los institutos de doble dependencia y promover nuevas iniciativas que impacten en el desarrollo científico, tecnológico y productivo del NOA.