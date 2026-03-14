"Descenso a los infiernos: Europa 1914-1949" es una obra fundamental del historiador británico Ian Kershaw, publicada originalmente en 2015. Una década más tarde, su relectura adquiere otra intensidad y significación, en un mundo en guerra.

Hoy 04:47

Por Fabián Bosoer, en diario Clarín

Descenso a los infiernos: Europa 1914-1949 es una obra fundamental del historiador británico Ian Kershaw, publicada originalmente en 2015. Una década más tarde, su relectura adquiere otra intensidad, en un mundo de conflictos bélicos que escalan con proyecciones temerarias y líderes que atizan los fuegos en lugar de aplacarlos. Aquel libro fue el primer volumen de la historia de Europa de la serie Penguin History of Europe cuyo segundo tomo, “Ascenso y crisis. Europa 1950-2017”, aborda el período de posguerra extendido hasta nuestro tiempo.

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Kershaw analiza allí cómo Europa, el continente que dominaba el mundo a principios del siglo XX, se precipitó hacia la autodestrucción en apenas tres décadas. La obra se centra en cuatro crisis interconectadas: la explosión de la violencia étnico-racista, que culminó en el Holocausto y limpiezas étnicas masivas; la inestabilidad económica, marcada por la Gran Depresión y la hiperinflación en Alemania; conflictos de clases agudos: el choque entre el bolcheviquismo y las fuerzas contrarrevolucionarias y el nacionalismo extremo, con el surgimiento del fascismo y el nazismo.

A diferencia de otras obras centradas exclusivamente en lo militar, Kershaw integra vida cotidiana, explorando cómo la población civil interpretaba y sufría los acontecimientos, y la cultura de la sociedad, analizando cómo el clima intelectual y social permitió el ascenso de regímenes totalitarios. El autor aplica el concepto de "trabajar hacia el Führer" para explicar cómo las estructuras del Estado y el extremismo ideológico se retroalimentan en una radicalización catastrófica que desemboca en la entronización de una dictadura totalitaria.

Esta historia del siglo XX comienza con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 y concluye con el inicio de la Guerra Fría en 1949, momento en que Europa queda dividida tras el "descenso" más sangriento de su historia.

Además de escribir una de las más completas biografías de Adolfo Hitler y varios libros sobre el régimen nazi en Alemania, Kershaw publicó en 2022 el ensayo Personalidad y poder: Forjadores y destructores de la Europa moderna. En esta obra, el autor interpela sobre una pregunta recurrente entre los historiadores: si los grandes líderes hicieron al siglo XX o si estos fueron producto de sus circunstancias.

Kershaw rechaza la "teoría del gran hombre" y argumenta que la personalidad individual es un factor crucial, pero solo cuando se combina con crisis sistémicas y bases de apoyo que permiten a un líder obtener y ejercer un poder extraordinario.

Lo explica en una interesante entrevista que le realiza Mariano Schuster en “El pasado no está muerto” (Siglo XXI, 2025). Sostiene Kershaw que el carisma no es solo un rasgo innato, sino que es otorgado por la sociedad y el contexto en momentos de desesperación. E introduce el concepto de “grandeza negativa” para figuras como Hitler o Stalin, reconociendo su impacto histórico masivo y catastrófico, sin que esto suponga validar su moralidad.

En Personalidad y poder, Kershaw divide su análisis en doce ensayos interpretativos sobre figuras clave que marcaron el rumbo de Europa, clasificándolos entre dictadores y líderes democráticos: Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, Tito y Franco, entre los primeros; Churchill, de Gaulle, Adenauer, Thatcher, Gorbachov y Helmut Kohl entre los segundos.

Hay líderes que son consecuencias de estas grandes “crisis epocales” y están los otros que, surgidos de ellas, logran sobrellevarlas conduciendo sus pueblos a su superación, de la guerra a la paz. En palabras de Erich Fromm, líderes del cambio anticipatorio y líderes de cambios catastróficos. En la actualidad parecen abundar los primeros y escasear los segundos.