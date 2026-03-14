Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 MAR 2026 | 23º
X
Locales

Los pequeños tienen su espacio en el CCB: nuevo taller para niños de 5 a 11 años

La propuesta fue denominada “Tramas que cuentan historias” y acercará a los asistentes al lenguaje del tejido como forma de expresión estética y simbólica.

Hoy 06:57
Foto de archivo.

El Centro Cultural del Bicentenario dictará este martes 17, y jueves 19 de marzo, el Taller “Tramas que cuentan historias”, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19:00 a 20:30 y en forma gratuita.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El taller propone la exploración del arte textil, acercando a los niños al lenguaje del tejido como forma de expresión estética y simbólica.

La propuesta invita a indagar el diseño a través de patrones, líneas y repeticiones, experimentar con combinaciones de color y contrastes, comprender nociones básicas de ritmo visual y composición y valorar el arte artesanal como forma cultural de expresión.

La actividad integra arte, desarrollo psicomotor y expresión personal, ofreciendo un espacio donde crear se convierte en una experiencia significativa y enriquecedora. Como siempre, una vez conocidas estas técnicas, las aplicarán a sus propias obras de arte.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 horas, telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.

TEMAS Centro Cultural del Bicentenario CCB

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Preocupación en el barrio Lomas del Golf por la crecida del Río Dulce
  2. 2. Franco Colapinto finalizó 14º en la carrera Sprint del GP de China que tuvo a Russell como ganador
  3. 3. Impactantes videos e imágenes del desborde del Río Dulce en la costanera
  4. 4. Roitman advirtió que el caudal del Río Dulce sigue en aumento y recordó la histórica inundación de 1974
  5. 5. Olímpico falló en el cierre y sufrió otra dura derrota ante Oberá en el Vicente Rosales
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT