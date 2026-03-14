Los pequeños tienen su espacio en el CCB: nuevo taller para niños de 5 a 11 años

La propuesta fue denominada “Tramas que cuentan historias” y acercará a los asistentes al lenguaje del tejido como forma de expresión estética y simbólica.

Hoy 06:57

El Centro Cultural del Bicentenario dictará este martes 17, y jueves 19 de marzo, el Taller “Tramas que cuentan historias”, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19:00 a 20:30 y en forma gratuita.

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El taller propone la exploración del arte textil, acercando a los niños al lenguaje del tejido como forma de expresión estética y simbólica.

La propuesta invita a indagar el diseño a través de patrones, líneas y repeticiones, experimentar con combinaciones de color y contrastes, comprender nociones básicas de ritmo visual y composición y valorar el arte artesanal como forma cultural de expresión.

La actividad integra arte, desarrollo psicomotor y expresión personal, ofreciendo un espacio donde crear se convierte en una experiencia significativa y enriquecedora. Como siempre, una vez conocidas estas técnicas, las aplicarán a sus propias obras de arte.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 horas, telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.