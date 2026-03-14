Peligra la permanencia de Brian Sarmiento en la casa de Gran Hermano

El ex jugador recibió un duro revés judicial y desde el reality de Telefe definen qué harán con el polémico participante de la edición Generación Dorada.

Hoy 08:04

El exfutbolista Brian Sarmiento recibió una dura noticia mientras participa de Gran Hermano Generación Dorada, y en Telefe ya analizan cuál podría ser su futuro dentro del reality.

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El caso está vinculado a una deuda alimentaria con su expareja, Jazmín Tessie Poza. Según la denuncia, el exjugador debería abonar 300 dólares mensuales (unos 426 mil pesos al valor actual). Sin embargo, Poza aseguró que hace 22 meses no recibe ningún pago de esa cuota alimentaria.

En ese contexto, llegó un embargo al canal de las pelotitas y a la producción del reality. Según contó Santiago Riva Roy en DDM (América TV) Sarmiento había avisado cuando le confirmaron para entrar. “Él sabía, no pagó y entró a la casa sabiendo que lo iban a embargar al haber un sueldo mostrable y facturado”.

A continuación, el panelista habló con el abogado de Poza, Horacio Solari, y acreditó la información. “No va a ir un peso a los bolsillos de Brian hasta que no se salde la deuda de cuota alimentaria. En total son 18 millones de pesos por los 22 meses”.

Martín Candalaft aclaró que el embargo es por 1.5 millones de pesos y que el resto se discutirá después. Sucede que depende de si Brian sigue o no en el reality. Cuando quede afuera dejará de cobrar ese dinero que percibe semanalmente. “Horacio me dijo que es eso más los intereses que se generaron. Además, me dijo que pronto va a salir la liquidación del resto del dinero”, resaltó Riva Roy.