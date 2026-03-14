Kimi Antonelli hizo historia en la Fórmula 1: se convirtió en el piloto más joven en lograr una pole position

El italiano de Mercedes voló en Shanghái y dejó atrás la marca de Sebastian Vettel.

Hoy 10:39

La clasificación del Gran Premio de China quedará en la historia de la Fórmula 1. Con apenas 19 años, el italiano Kimi Antonelli se convirtió en el piloto más joven en lograr una pole position.

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El joven talento de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team marcó una vuelta perfecta en el circuito de Shanghái y largará desde la primera posición, superando el récord que tenía Sebastian Vettel, quien había conseguido su primera pole con 21 años en Monza 2008.

Mercedes dominó la clasificación

Antonelli además encabezó un doblete de Mercedes, ya que su compañero George Russell, reciente ganador de la carrera Sprint, terminó segundo a solo 0,222 segundos.

“Fue una sesión bastante limpia, sin errores y con muchas ganas de la carrera de mañana”, expresó el joven piloto tras su histórica actuación.

Ferrari y McLaren, al acecho

Detrás del dominio de Mercedes, la segunda fila será completamente de Scuderia Ferrari, con Lewis Hamilton en el tercer lugar y Charles Leclerc en el cuarto.

Más atrás se ubicaron los McLaren de Oscar Piastri y el vigente campeón del mundo Lando Norris, quienes partirán desde la quinta y sexta posición respectivamente.

Un fin de semana complicado para Verstappen

La gran sorpresa de la clasificación fue el discreto rendimiento de Max Verstappen, que solo pudo ubicarse octavo con su Red Bull Racing.

El neerlandés, habitual protagonista del campeonato, no logró encontrar ritmo durante todo el fin de semana y quedó lejos de la pelea por la pole position.

La carrera del domingo promete grandes emociones con Mercedes en la primera fila y varios candidatos fuertes listos para pelear por la victoria en Shanghái.